"Стартовый период в Арсенале получился действительно тяжелым, за исключением первого матча против Фулхэма, в котором я сыграл неплохо. После той игры тоже были победы, и я проводил неплохие матчи, но потом началась неудачная серия.

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У меня были черная полоса и худший период в карьере с момента дебюта за Коринтианс на профессиональном уровне. Конечно, когда переживаешь непростой период, разочаровываешься и хочешь справиться с этим, пытаешься помочь команде.

Все это время я этим и занимался, не переставал работать на тренировках, отдавал всего себя. Потребовалось некоторое время, но в последних матчах я выглядел действительно неплохо, хорошо играл, отдавал голевые передачи. Я очень рад, что снова начал показывать качественный футбол", – цитирует Виллиана Daily Mail.

В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний бразилец провел 21 матч, в которых отметился 5-ю ассистами.

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