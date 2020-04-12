Виллиан получил еще один топ-вариант продолжения карьеры

Вингер Челси Виллиан станет лакомым кусочком во время ближайшего трансферного окна.

ПСЖ включился в борьбу за 31-летнего бразильца, информирует Don Balon.

"Виллиан засовывал живот в шорты, как кусок сала – потом выходил и дважды забивал": Тотовицкий – о режиме звезд Шахтера

Главным претендентом на Виллиана считалась Барселона, однако последние недели отдалили каталонцев от игрока. Чемпионы Испании не спешат выполнять требования бразильца по зарплате, а вот для ПСЖ они проблемой не станут. Французы могут получить бывшую звезду Шахтера на правах свободного агента, поэтому пойдут на уступки в вопросе зарплаты. Сам Виллиан уже сообщил Лэмпарду, что не будет оставаться в Челси.

В нынешнем сезоне бразилец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. За Челси он выступает с лета 2013 года.

Ножі наголо: Барселона тріщить по швах – масові відставки, жахливі звинувачення і декілька підозрюваних