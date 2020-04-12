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Виллиан получил еще один топ-вариант продолжения карьеры

19:09 31 Читати українською
Виллиан получил еще один топ-вариант продолжения карьеры
Виллиан / Getty Images

Вингер Челси Виллиан станет лакомым кусочком во время ближайшего трансферного окна.

ПСЖ включился в борьбу за 31-летнего бразильца, информирует Don Balon.

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Главным претендентом на Виллиана считалась Барселона, однако последние недели отдалили каталонцев от игрока. Чемпионы Испании не спешат выполнять требования бразильца по зарплате, а вот для ПСЖ они проблемой не станут. Французы могут получить бывшую звезду Шахтера на правах свободного агента, поэтому пойдут на уступки в вопросе зарплаты. Сам Виллиан уже сообщил Лэмпарду, что не будет оставаться в Челси.

В нынешнем сезоне бразилец провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. За Челси он выступает с лета 2013 года.

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Виллиан Виллиан Челси Челси ПСЖ ПСЖ Англия Франция Трансферы ПСЖ
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