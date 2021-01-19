Хавбек Арсенала Виллиан теперь может называть себя самым опытным бразильцем в истории АПЛ.

Вингер "канониров" вышел на замену и отыграл 11 минут в победном поединке против Ньюкасла (3:0).

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Для Виллиана это был 248 матч в рамках АПЛ. Представитель Арсенала обновил рекорд среди бразильцев, побив достижение экс-хавбека Ливерпуля Лукаса Лейвы (247 матчей). Интересно, что топ-3 замыкает еще один бывший лидер Шахтера – ветеран Манчестер Сити Фернандиньо (233 матча).

Напомним, 6,5 лет назад Виллиан перешел из Анжи в Челси за 35 млн евро. За "синих" бразилец провел 234 матча в рамках АПЛ, а прошлым летом перебрался в Арсенал на правах свободного агента.

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