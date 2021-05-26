Виллиан грезит возвращением в Челси, – Sky Sports
10:35 - Читати українською
Хавбек Арсенала Виллиан готов покинуть "канониров" после одного проведенного сезона в клубе.
Виллиан размышляет над возможным уходом из Арсенала, а приоритетом для себя определил возвращение в Челси, сообщает Sky Sports.
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Ранее отмечалось, что "канониры" готовы распрощаться с бразильцем за скромную сумму. Его контракт действителен до лета 2023 года. Кроме Челси, на экс-звезду Шахтера претендует Интер Майами Дэвида Бекхэма.
Добавим, что Виллиан провел в текущем сезоне 37 матчей за Арсенал, отметился одним голом и 7-ю ассистами.
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