Хавбек Арсенала Виллиан готов покинуть "канониров" после одного проведенного сезона в клубе.

Виллиан размышляет над возможным уходом из Арсенала, а приоритетом для себя определил возвращение в Челси, сообщает Sky Sports.

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Ранее отмечалось, что "канониры" готовы распрощаться с бразильцем за скромную сумму. Его контракт действителен до лета 2023 года. Кроме Челси, на экс-звезду Шахтера претендует Интер Майами Дэвида Бекхэма.

Добавим, что Виллиан провел в текущем сезоне 37 матчей за Арсенал, отметился одним голом и 7-ю ассистами.

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