Виллиан откровенно высказался относительно своего будущего в Челси – бразилец имеет разногласия с клубом

Атакующий полузащитник Виллиан рассказал, почему затягиваются его переговоры с Челси по новому контракту.

"Это сложная ситуация, потому что Челси предложил мне продления контракта на два года. При этом они не собираются менять предложение. А я сказал, что хочу контракт на три года. Проблема именно в этом.

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Я пока не знаю, смогу ли остаться в Челси. Моя цель – продолжать работать и сосредоточиться на заключительной части сезона, чтобы Челси побеждал. На данный момент я больше ни о чем не думаю. Мне будет трудно остаться. Посмотрим, что произойдет в будущем", – цитирует Виллиана Esporte Interativo.

Напомним, что действующий контракт Виллиана с Челси рассчитан до лета 2020 года.

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