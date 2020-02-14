Виллиан отклонил предложение Ювентуса – интересная причина

Полузащитник Челси Виллиан решил отказаться от перехода в Ювентус в летнее трансферное окно.

Виллиан не рассматривает возможность присоединиться к Ювентусу из-за Сарри, сообщает издание Express.

Виллиан не собирается продлевать контракт с Челси и уже принял решение относительно своего будущего, – Marca

Отмечается, что бразилец не в восторге от сотрудничества с итальянским специалистом в Челси. Интересно, что после недавних результатов "Старой синьоры" Сарри может быть уволен с поста наставника туринского клуба. Добавим, что в составе Ювентуса выступает бывший игрок Шахтера Дуглас Коста.

К слову, Виллиан провел 31 матч за Челси в этом сезоне, записав в свой актив 5 голов и 5 ассистов.

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