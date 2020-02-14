toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Виллиан отклонил предложение Ювентуса – интересная причина

21:27 59 Читати українською
Виллиан отклонил предложение Ювентуса – интересная причина
Виллиан / Reuters

Полузащитник Челси Виллиан решил отказаться от перехода в Ювентус в летнее трансферное окно.

Виллиан не рассматривает возможность присоединиться к Ювентусу из-за Сарри, сообщает издание Express.

Виллиан не собирается продлевать контракт с Челси и уже принял решение относительно своего будущего, – Marca

Отмечается, что бразилец не в восторге от сотрудничества с итальянским специалистом в Челси. Интересно, что после недавних результатов "Старой синьоры" Сарри может быть уволен с поста наставника туринского клуба. Добавим, что в составе Ювентуса выступает бывший игрок Шахтера Дуглас Коста.

К слову, Виллиан провел 31 матч за Челси в этом сезоне, записав в свой актив 5 голов и 5 ассистов.

Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Еротична збірна України – з ким святкуватимуть День Валентина футболісти національної команди
08:00
1404
Теги
Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Трансферы Трансферы Челси Трансферы Ювентуса Виллиан Виллиан Дуглас Коста Дуглас Коста Челси Челси Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Монако
21:45
Монпелье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук