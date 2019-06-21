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Виллиан отклонил бешеное предложение из Китая

23:05 64 Читати українською
Виллиан отклонил бешеное предложение из Китая
Виллиан / ФК Челси

Вингер Челси Виллиан отказался переезжать в чемпионат Китая.

Виллиан имел невероятное предложение из Китая. По информации Mirror, бразильцу предлагали зарплату в 10 млн фунтов в год.

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Бывший вингер донецкого Шахтера перебрался на Стэмфорд Бридж летом 2013 года, тогда же на него активно охотился Тоттенхэм.

За 6 лет в Лондоне Виллиан дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, а также Лигу Европы.

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