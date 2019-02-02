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Виллиан отказался от нового контракта с Челси – ПСЖ и Барселона следят за ситуацией

10:27 277 Читати українською
Виллиан отказался от нового контракта с Челси – ПСЖ и Барселона следят за ситуацией
Виллиан / фото из соцсетей

Полузащитник Челси Виллиан не принял первое предложение клуба о продлении его контракта.

Челси и Виллиану не удается согласовать условия нового договора. У сторон разные взгляды на срок соглашения, сообщает UOL.

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По информации источника, лондонцы продолжают придерживаться своей политики не подписывать с игроками, которым исполнилось 30 лет, контракт более чем на один год.

В свою очередь, 30-летний бразилец, действующий контракт которого истекает летом 2020 года, рассчитывает на гораздо более длительное соглашение.

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Этой ситуацией могут воспользоваться Барселона и ПСЖ, которые давно следят за игроком. Французы даже пытались выкупить его в последний день зимнего трансферного окна, но Челси ответил отказом.

В нынешнем сезоне Виллиан провел в чемпионате Англии 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

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Англия Челси Челси Виллиан Виллиан
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