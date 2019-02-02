Виллиан отказался от нового контракта с Челси – ПСЖ и Барселона следят за ситуацией

Полузащитник Челси Виллиан не принял первое предложение клуба о продлении его контракта.

Челси и Виллиану не удается согласовать условия нового договора. У сторон разные взгляды на срок соглашения, сообщает UOL.

Зинченко претендует на звание автора лучшего гола Манчестер Сити в январе

По информации источника, лондонцы продолжают придерживаться своей политики не подписывать с игроками, которым исполнилось 30 лет, контракт более чем на один год.

В свою очередь, 30-летний бразилец, действующий контракт которого истекает летом 2020 года, рассчитывает на гораздо более длительное соглашение.

Клубы АПЛ впервые за семь лет сократили расходы на зимние трансферы

Этой ситуацией могут воспользоваться Барселона и ПСЖ, которые давно следят за игроком. Французы даже пытались выкупить его в последний день зимнего трансферного окна, но Челси ответил отказом.

В нынешнем сезоне Виллиан провел в чемпионате Англии 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.