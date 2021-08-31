33-летний полузащитник вернулся в родной Коринтианс, сообщает официальный сайт клуба.

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Виллиан заключил с "мушкетерами" контракт на 2,5 года. С Арсеналом вингер прекратил сотрудничество по обоюдному согласию. "Канониры" сэкономили ориентировочно 20 млн евро на его зарплате.

К слову, Виллиан дебютировал на профессиональном уровне в сезоне-2006. В августе 2007 года он перебрался в донецкий Шахтер за 14 млн евро. В чемпионате Украины бразилец провел 5,5 сезонов.

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