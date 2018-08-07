Виллиан нашел странное объяснение, почему Конте был зарисован на командном фото

Полузащитник Челси Виллиан объяснил, почему экс-наставник лондонцев Антонио Конте был зарисован емодзи на командном фото.

"Моя дочь играла со смартфоном и поставила те эмодзи на Конте", – сказал Виллиан ESPN Brazil.

Виллиан: Надеюсь, Сарри не похож на Конте, с Антонио мне было трудно сработаться

Напомним, после победы в Кубке Англии, где в финальном матче Челси минимально обыграл Манчестер Юнайтед, Виллиан выложил фото празднования в своем Инстаграм, на котором тогдашний наставник "синих" Антонио Конте был закрыт емодзи.

Также бразилец заявил, что в будущем снова хотел бы поработать с Жозе Моуринью.