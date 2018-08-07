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Виллиан: Надеюсь, Сарри не похож на Конте, с Антонио мне было трудно сработаться

6 августа 23:35 33 Читати українською
Виллиан: Надеюсь, Сарри не похож на Конте, с Антонио мне было трудно сработаться
Виллиан / Фото: соцсети

Вингер Челси Виллиан поделился ожиданиями на сотрудничество с новым руководителем Челси Маурицио Сарре.

"Надеюсь, Сарри не похож на Конте. Конте – тренер, с которым мне было очень сложно сработаться.

Виллиан: Моя воля – это остаться в Челси

Его философия и мышление казались мне слишком сложными. В некоторых матчах я хорошо играл, но тренер заменял меня и я не понимал этого", – цитирует Виллиана Football Italia.

Напомним, в первом матче под руководством Сарри Челси уступил Манчестер Сити в игре за Суперкубок Англии со счетом 0:2.

Теги
Англия Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Антонио Конте Антонио Конте Виллиан Виллиан
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