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Виллиан: Надеюсь, что смогу снова работать с Моуринью

09:19 81 Читати українською
Виллиан: Надеюсь, что смогу снова работать с Моуринью
Виллиан и Жозе Моуринью / соцсети

Полузащитник Челси Виллиан рассказал о своих отношениях с главным тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

"Моуринью является лучшим тренером, с которым я когда-либо работал. У нас прекрасные отношения, мы друзья.

Виллиан: Надеюсь, Сарри не похож на Конте, с Антонио мне было трудно сработаться

Иногда мы общаемся, пишем сообщения через WhatsApp. Он прекрасный тренер, я действительно наслаждался работой с ним. Надеюсь, что когда-то еще будет возможность с ним поработать.

Я не знаю, было ли официальное предложение от Манчестер Юнайтед, но все может быть. Также, все, что угодно, появляется в интернете. Но Моуринью постоянно общается с моим агентом и говорит: "Переведи его к нам".

Виллиан: Моя воля – это остаться в Челси

Он никогда мне не звонил, но он присылает мне текстовые сообщения", – сказал Виллиан ESPN Brazil.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Виллиан Виллиан Челси Челси Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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