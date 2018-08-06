Виллиан: Моя воля – это остаться в Челси

Полузащитник Челси Виллиан сообщил, что не хочет покидать Стэмфорд Бридж.

"Моя воля – это остаться в Челси, если только меня не продадут. Этого не предусмотришь. Однако я искренне выражал свое желание остаться здесь. Мои мысли связаны только с Челси, и никогда не знаешь, что произойдет завтра", – цитирует Виллиана goal.com.

Сарри уверен, что Виллиан останется в Челси

Этим летом бразильца активно связывали с возможным переходом в Барселону и Манчестер Юнайтед. "Синие" отклонили предложение "блаугранас", также идут разговоры о возможном обмене Виллиана на Антони Мартиаля.

Игрок вышел на замену в матче Суперкубка Англии-2018, в котором Челси уступил Манчестер Сити со счетом 0:2.

Хавбек вместе со сборной Бразилии выступал на чемпионате мира-2018, где команда дошла до четвертьфинала, уступив бельгийцам.