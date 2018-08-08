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Виллиан: Конте не должен был отказываться от игрока такого уровня, как Коста

06:00 4 Читати українською
Виллиан: Конте не должен был отказываться от игрока такого уровня, как Коста
Виллиан / Фото: Sky Sports

Хавбек Челси Виллиан раскритиковал экс-наставника "синих" Антонио Конте.

"Между Костой и Конте действительно был конфликт. Правда то, что Конте отправил Диего СМС, в котором сообщил о расставании с ним.

Виллиан нашел странное объяснение, почему Конте был зарисован на командном фото

Я считаю, что так делать нельзя. Конте не должен был отказываться от игрока такого уровня. Это усложнило жизнь Челси", – цитирует футболиста ESPN.

Напомним, что Коста-за конфликта с Конте полгода не выходил на поле, а в январе перешел в мадридский Атлетико.

Теги
Англия Виллиан Виллиан Диего Коста Диего Коста Челси Челси Антонио Конте Антонио Конте
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