Виллиан: Конте не должен был отказываться от игрока такого уровня, как Коста

Хавбек Челси Виллиан раскритиковал экс-наставника "синих" Антонио Конте.

"Между Костой и Конте действительно был конфликт. Правда то, что Конте отправил Диего СМС, в котором сообщил о расставании с ним.

Виллиан нашел странное объяснение, почему Конте был зарисован на командном фото

Я считаю, что так делать нельзя. Конте не должен был отказываться от игрока такого уровня. Это усложнило жизнь Челси", – цитирует футболиста ESPN.

Напомним, что Коста-за конфликта с Конте полгода не выходил на поле, а в январе перешел в мадридский Атлетико.