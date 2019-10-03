Виллиан хочет перейти в Ювентус – у бразильца заканчивается контракт следующим летом

Полузащитник Челси Виллиан не желает продлевать контракт с лондонцами и определился с вариантом продолжения карьеры.

Виллиан хочет присоединиться к Ювентусу после завершения действующего контракта с Челси, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, бразилец хочет перебраться в "старой синьоры", чтобы воссоединиться с Маурицио Сарри, с которым работал в Челси. Кроме того, он хочет выступать в одной команде со своими соотечественниками Алексом Сандро и Дугласом Костой, а также с нападающим Криштиану Роналду.

Добавляется, что при этом Ювентус относится к кандидатуре игрока с осторожностью, поскольку следующим летом ему исполнится 32 года. Имея возрастной состав, "старая синьора" может предпочесть подписанию более молодых игроков.

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Стоит отметить, что в сезоне 2019/20 Виллиан провел за Челси 8 матчей, отметившись 2 голами.