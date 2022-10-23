Лидс уступил Фулхэму в рамках 13-го тура АПЛ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Результаты Фулхэма на старте сезона доказывают, что команда всерьез настроена остаться в элите. Новичок АПЛ демонстрирует яркую игру и часто одерживают положительный результат.

Астон Вилла устроила разгром в первом матче после отставки Джеррарда, Фулхэм отправил Лидс в зону вылета

Очередной жертвой "коттеджеров" стал Лидс, последний раз побеждавший еще два месяца назад. Сегодня победный гол в свой актив записал Виллиан. Бывший легионер Шахтера забил впервые после перехода в Фулхэм. Благодаря этой победе лондонцы набрали 18 очков и поднялись на 7 место. "Павлины" остаются в зоне вылета.