Виллиан дебютным голом принес победу: видеообзор матча Лидс – Фулхэм – 2:3
19:29 - Читати українською
Лидс уступил Фулхэму в рамках 13-го тура АПЛ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
20’ Родриго Морено
90+1’ Крисенсио Сюммервилль
Бобби Рид 74’
Виллиан 84’
20’ Родриго Морено
74’ Бобби Рид
84’ Виллиан
90+1’ Крисенсио Сюммервилль
Результаты Фулхэма на старте сезона доказывают, что команда всерьез настроена остаться в элите. Новичок АПЛ демонстрирует яркую игру и часто одерживают положительный результат.
Астон Вилла устроила разгром в первом матче после отставки Джеррарда, Фулхэм отправил Лидс в зону вылета
Очередной жертвой "коттеджеров" стал Лидс, последний раз побеждавший еще два месяца назад. Сегодня победный гол в свой актив записал Виллиан. Бывший легионер Шахтера забил впервые после перехода в Фулхэм. Благодаря этой победе лондонцы набрали 18 очков и поднялись на 7 место. "Павлины" остаются в зоне вылета.
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