Бразильский легионер лондонского Арсенала Виллиан может оказаться в Серии А. Правда не в итальянской, а в бразильской.

Полузащитник Арсенала Виллиан может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна. Несмотря на то, что он присоединился к "канонирам" лишь 12 месяцев назад и его контракт действует еще два года – экс-звезда Шахтера и Челси разочаровал в своем дебютном сезоне за Арсенал. Теперь лондонцы хотят избавиться от 32-летнего вингера, чья зарплата составляет 190 тысяч фунтов в неделю.

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По сообщению журналиста Фабрицио Романо, "канониры" получили предложение относительно 33-летнего бразильца от Коринтианса, которое их полностью устраивает. Более того, Арсенал готов отпустить Виллиана бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сам футболист, который еще с мая стремится покинуть лондонский клуб, хотел бы остаться в Европе, но у Коринтианса есть хорошие шансы подписать своего бывшего игрока.

К слову, в текущем сезоне полузащитник на поле еще не выходил из-за положительного теста на коронавирус.

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