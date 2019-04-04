Виллем ІІ разорвал контракт с футболистом из-за отказа выходить на замену

Нидерландский клуб строго наказал игрока за отказ выходить на замену.

Нападающий Виллем ІІ Араз Озбилиз отказался выходить на замену в одном из матчей чемпионата Нидерландов. Бывший клуб форварда Динамо Франа Соля решил довольно строго наказать футболиста.

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Виллем ІІ досрочно разорвал арендное соглашение с Озбилизом. Заметим, что контракт футболиста принадлежит турецкому Бешикташу, куда и вернулся нападающий.

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