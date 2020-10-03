Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш планирует в будущем стать президентом Порту, сообщает издание O Jogo.

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Следующие выборы президента "драконов" состоятся в 2024 году и 42-летний наставник уже заявил о своем желании побороться за пост главы португальского клуба: "Думаю, я смогу выдвинуть свою кандидатуру. Я хочу попробовать, ведь у меня всегда была такая идея".

Напомним, Виллаш-Боаш был главным тренером Порту с 2010 по 2011 год. Под его руководством "сине-белые" стали чемпионом Португалии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграли Лигу Европы. Кроме Порту и Марселя коуч успел поработать с академиком, Челси, Тоттенхэмом, Зенитом и Шанхаем СИПГ. Действующим президентом Порту является Пинту да Кошта.

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