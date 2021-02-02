"Я не принимал это решение. Это был конкретный игрок, которому я сказал "нет". Я не знал о его подписании и узнал об этом, увидев на сайте Марселя.

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Я предложил свою отставку, сказав, что не согласен со спортивной стратегией. Совет (директоров, – прим.) пока не дал мне ответа. Я не хочу денег, я просто хочу уйти. Это не имеет ничего общего с инцидентами, которые произошли на выходных (нападение фанов Марселя на клубную базу, – прим.). Я просто хочу покинуть Марсель. Больше от руководства я ничего не прошу", – цитирует Виллаш-Боаша издание Get French Football News.

Напомним, неутешительные результаты Марселя (9 место после 20-ти туров) вызвали раздражение фанатов команды и привели к беспорядкам – в ноябре подопечные Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь команда может проскочить мимо зоны Лиги чемпионов. Именно поэтому болельщики 30 января ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро. Более того, они попали петардой в защитника Альваро Гонсалеса. Как следствие, было арестовано 25 человек, ранены трое полицейских и повреждены три автомобиля спецслужб.

Действующее соглашение 43-летнего Виллаш-Боаша с Марселем рассчитано до конца текущего сезона.

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