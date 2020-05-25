Виллаш-Боаш определился со своим будущим в Марселе

Главный тренер марсельского Олимпика Андре Виллаш-Боаш объявил решение относительно продолжения карьеры на Велодроме.

Португальский специалист продолжит работу с провансальцами, хотя пока не будет продлевать действующий до лета 2021-го контракт с Марселем.

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"Я счастлив в Марселе и хочу сыграть с командой в Лиге чемпионов. Что касается продления контракта, то я должен понимать экономическую ситуацию. Каждый тренер хочет быть уверенным, что получит все необходимое для работы", – цитирует тренера RMC Sport.

Отметим, что слухи о возможной отставке Андре Виллаш-Боаша появились после ухода из Марселя спортивного директора Андони Субисарреты. Португалец, однако, решил остаться на Велодроме после разговора с командой.

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