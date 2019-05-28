Виллаш-Боаш официально стал новым тренером Марселя

Слухи о назначении Андре Виллаша-Боаша в марсельский Олимпик подтвердились.

Французский Марсель на официальном сайте объявил имя нового наставника команды.

Виллаш-Боаш близок к подписанию контракта с Марселем

Им стал Андре Виллаш-Боаш, известный по работе в Тоттенхэме, Челси и Порту, с которым выигрывал Лигу Европы. Португалец заключил с прованским клубом 2-летний контракт. Ранее сообщалось, что 41-летний специалист будет получать 7,2 млн евро в год.

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