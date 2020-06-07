Виллаш-Боаш через год покинет Марсель – специалист выбрал 2 экзотических приоритета

Наставник марсельского Олимпика Андре Виллаш-Боаш признался, что сезон 2020/21 будет для него последним на Велодроме.

"Я вижу себя в качестве тренера в течение еще 4-х лет. Один сезон – в Марселе, а дальше – какой-то экзотический опыт в Бразилии или Японии", – рассказал 42-летний португалец в комментарии La Dauphine.

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Напомним, что Андре Виллаш-Боаш возглавил Марсель в 2019 году. Под его руководством провансальцы финишировали 2-ми в досрочно завершенном сезоне в Лиге 1. Ранее тренер был ассистентом Жозе Моуринью в нескольких клубах, а затем самостоятельно работал с Академикой, Порту, Челси, Тоттенхэмом, Зенитом и Шанхаем СИПГ.

В коллекции трофеев Виллаш-Боаша чемпионские титулы в Португалии и России, внутренние кубки и Лига Европы 2010/11.

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