Наставник Марселя Андре Виллаш-Боаш не будет продолжать сотрудничество с французским грандом.

"Я думаю, что оставлю клуб в конце июня, это нормально. Судя по ситуации, которая сложилась, я думаю, что это конец.

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Что делать, если поступит предложение продлить контракт? Вряд ли это возможно", – цитирует португальца GFFN.

Действующее соглашение 43-летнего специалиста с Марселем рассчитано до конца нынешнего сезона. После 20-ти туров Лиги 1 провансальцы располагаются на 6-й строчке. По информации СМИ, одним из кандидатов на смену Виллаш-Боаша является экс-тренер Барселоны Эрнесто Вальверде.

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