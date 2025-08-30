Вильярреал пытался арендовать у Ромы Артема Довбика. Впрочем, стороны так и не смогли достичь договоренности.

Как сообщает Фабрицио Романо, "желтая субмарина" договорилась о переходе Жоржа Микаутадзе из Лиона. Нападающий уже согласовал долгосрочный контракт с Вильярреалом. Испанцы за трансфер 24-летнего игрока заплатят Лиону 30 миллионов евро.

Микаутадзе – воспитанник Метца, хотя и побывал в академии Лиона. В 2023 году перешел в Аякс, но быстро вернулся к "гранатовым", не сумев адаптироваться в Нидерландах. Летом 2024 года он присоединился к Лиону, за который мечтал выступать с детства. Всего за "ткачей" он сыграл в 49 матчах, забив 18 голов и отдав 11 ассистов.

Стоит заметить, что Микаутадзе вызывается в сборную Грузии. В Лиге наций Жорж забивал в ворота Украины.

