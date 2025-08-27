Вильярреал и Кристал Пэлас достигли договоренности о переходе Йереми Пины в английский клуб, информирует Marca.

Сумма трансфера составит порядка 30 миллионов евро. Такая солидная прибавка к клубному бюджету Вильярреала может стать решающей в трансфере Артема Довбика, ведь Рома готова отпустить украинского форварда за сумму, близкую к той, которую они заплатили Жироне (30,5 миллионов, а также бонусы и процент от будущей продажи).

Стоит заметить, что Ереми Пино выступает за Вильярреал с 2020 года, целом сыграл в 170 матчах, в которых отметился 22 голами и 23 ассистами.

