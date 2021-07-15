Вильярреал за 12 миллионов евро приобрел бомбардира из Лиги 1
09:45 - Читати українською
Вильярреал усилил атакующее звено перед выступлениями в Лиге чемпионов.
Новичком "Желтой субмарины" стал нападающий Реймса Булай Диа, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на 5 лет.
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По данным Transfermarkt, Вильярреал отдал за Диа 12 млн евро. Нападающий Реймса стал открытием прошлого розыгрыша чемпионата Франции, оказавшись в десятке лучших бомбардиров. Сенегалец провел 36 матчей, в которых отметился 14 голами.
Напомним, Вильярреал финишировал лишь на седьмой строчке Примеры, но победа в Лиге Европы позволила команде Эмери пробиться в Лигу чемпионов.
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