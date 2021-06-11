"Желтая субмарина" на своем официальном сайте объявила о выкупе аргентинца. Контракт рассчитан на 5 лет, цена перехода по Transfermarkt – 15 млн евро.

Фонсека согласовал условия контракта с Тоттенхэмом, – Ди Марцио

Прошлым летом Вильярреал арендовал Фойта у Тоттенхэма. Защитник стал важной частью команды Эмери, играя на правом фланге и центре обороны. В целом он провел 32 матча, отличился голом и 2 ассистами.

Напомним, Вильярреал выиграл Лигу Европы и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22.

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