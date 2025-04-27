Испания, Ла Лига, 26-й тур

Вильярреал – Эспаньол – 1:0

Гол: Пино, 52

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В воскресенье, 27 апреля, в чемпионате Испании состоялся перенесенный матч 26-го тура. Игра должна была состояться еще 3 марта, однако из-за погодных условий встреча так и не состоялась (в Вильярреале начался сильный ливень и в городе был объявлен красный уровень тревоги).

"Желтая субмарина" вышла вперед уже в середине первого тайма, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. После перерыва же к удару Пино у арбитра уже не было никаких претензий: Пепе получил передачу справа, сместился по линии штрафной ближе к центру и вместо удара отдал налево на Пино – тот с лету пробил в ближний угол, поймав кипера на противоходе.

Комесанья вскоре мог удваивать преимущество хозяев, однако хорошо сыграл вратарь. А в конце встречи не повезло уже Бьюкенену – его удар прошелся притирку со стойкой. Как следствие, все завершилось минимальным преимуществом Вильярреала, который набрал 55 очков и поднялся на пятую строчку. Эспаньол с 39-ю пунктами тринадцатый.

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