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Вильярреал уволил тренера и приблизился к назначению Эмери

20 июля 20:51 - Читати українською
Вильярреал уволил тренера и приблизился к назначению Эмери
Хави Кальеха покинул Вильярреал / официальный сайт клуба

Хави Кальеха больше не является главным тренером Вильярреала, который возглавлял почти 3 сезона.

"Желтая субмарина" объявила об отставке Хави Кальехи, который привел команду к 5 месту в чемпионате Испании 2019/20. 42-летний специалист возглавлял команду почти 3 сезона, информирует официальный сайт клуба.

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В свое время Кальеха выступал за Вильярреал в статусе игрока и доходил с командой до полуфинала Лиги чемпионов. В целом под руководством испанца "субмарина" провела 131 официальный матч – 57 побед, 30 ничьих и 44 поражения.

Скорее всего, преемником Кальехи станет Унаи Эмери. Экс-тренер Севильи, с которой побеждал Днепр в финале Лиги Европы, уже якобы заключил предварительное соглашение. Очевидно, что о назначении Эмери должны объявить в ближайшее время. Как известно, последним местом работы испанца был лондонский Арсенал.

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Теги
Испания Вильярреал Вильярреал Унаи Унаи Эмери Хави Хави Кальеха
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