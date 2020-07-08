Вильярреал уверенно одолел Хетафе, Бетис разгромил Осасуну: 35-й тур Ла Лиги, среда

В среду 35-й тур чемпионата Испании продолжился тремя поединками. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 35-й тур

Бетис – Осасуна – 3:0

Голы: Родригес, 4, Педраса, 25, Аленья, 90+8

Хетафе – Вильярреал – 1:3

Голы: Дуро, 80 – Касорла, 63 (пен.), 85, (пен.), Пенья, 90+3

Барселона – Эспаньйол – 0:0 (перший тайм)

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Бетис забил в ворота Осасуны уже на четвертой минуте. Санчес Хоакин навесил после розыгрыша углового во вратарскую площадку соперника, а Гвидо Родригес оказался самым расторопным и в прыжке головой переправил круглого в сетку. Гости несколько стушевались от такого неожиданного начала и начали сбивать атакующий пыл севильцев грубыми нарушениями.

Однако и это не спасло подопечных Ягоба Аррасате от натиска соперника: в середине тайма Альфонсо Педраса протащил мяч по левому флангу в штрафную соперника, обыгрался с партнерами и, подхватив сферу, пробил мимо голкипера. После перерыва хозяева потеряли несколько стопроцентных моментов и забили лишь на восьмой добавленной минуте – Карлес Аленья удачно замкнул прострел Лорена Морона.

Хетафе и Вильярреал ведут между собой ожесточенную борьбу за зону еврокубков. Обе команды свои предыдущие поединки провели не лучшим образом, поэтому очная дуэль была борьбой за "шесть очков". Первый безголевой тайм прошел при небольшом преимуществе гостей, которых, однако, не хватило хотя бы на один удар в створ ворот.

После перерыва Давид Сориа завалил в своей штрафной Мойзеса Гомеса, который выходил один на один. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Сантьяго Касорла. Под конец матча Уго Дуро метко замкнул навес после розыгрыша углового. За пять минут до окончания матча Касорла оформил дубль с пенальти. А уже в добавленное время Рубен Пенья поставил эффектную точку в матче, замкнув в касание прострел Жерара Морено.

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