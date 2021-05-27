"Желтая субмарина" триумфом над Манчестер Юнайтед переписывает не только свою историю, но и всех евротурниров.

Победа в ЛЕ стала для Вильярреала первым еврокубковым трофеем за время существования клуба. Более того, этот триумф будет иметь особое значение для жителей одноименного города.

Вильярреал – МЮ: Сульшер не готов к трофеям, боль Де Хеа в идеальной "лотереи", Эмери взял свою ЛЕ и навредил Шахтеру

По информации Gracenote Live, Вильярреал теперь – наименее населенный город, команда из которого победила в еврокубках. Сейчас в провинции Касталья проживает 51 тысяча человек. "Желтая субмарина" побила рекорд Мехелена, который в 1988 году завоевал Кубок обладателей кубков. Тогда население бельгийского города составляло 75 тысяч.

Напомним, 120 минут финала Лиги Европы завершились ничьей 1:1, но подопечные Унаи Эмери были точнее в сумасшедшей серии пенальти – 11:10.

Вильярреал – МЮ: Сульшер не готов к трофеям, боль Де Хеа в идеальной "лотереи", Эмери взял свою ЛЕ и навредил Шахтеру