Гранада в родных стенах принимала Вильярреал. Ничья в этой встрече никого не устраивала – хозяева не знали побед в течение семи туров, а гости не выиграли ни одного матча из последних пяти. "Насриды" держались в зоне вылета, а "желтая субмарина" расположилась в трех очках от нее.

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Поединок подарил болельщикам сразу пять голов, причем все они были забиты до 34-й минуты. Левантийцы поразили своей результативностью, забив трижды из первых четырех ударов по воротам – а за весь матч Вильярреал пробил шесть раз. Таким образом подопечные Пачеты оформили счет 0:3 (дубль в активе Жерара Морено), однако Гранада отыграла два мяча в следующие шесть минут.

Во втором тайме хозяева вели по ударам со счетом 9:1, но камбэка так и не добились. Финальный свисток зафиксировал победу "жёлтой субмарины".

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