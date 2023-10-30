Вильярреал удержал победу в битве с Гранадой – команды забили пять голов за полчаса, "субмарина" удивила реализацией
Гранада в рамках заключительного матча 11-го тура испанской Примеры 2023/24 потерпела обидное поражение от Вильярреала (2:3). Отчет читайте на "Футбол 24".
Гранада в родных стенах принимала Вильярреал. Ничья в этой встрече никого не устраивала – хозяева не знали побед в течение семи туров, а гости не выиграли ни одного матча из последних пяти. "Насриды" держались в зоне вылета, а "желтая субмарина" расположилась в трех очках от нее.
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Поединок подарил болельщикам сразу пять голов, причем все они были забиты до 34-й минуты. Левантийцы поразили своей результативностью, забив трижды из первых четырех ударов по воротам – а за весь матч Вильярреал пробил шесть раз. Таким образом подопечные Пачеты оформили счет 0:3 (дубль в активе Жерара Морено), однако Гранада отыграла два мяча в следующие шесть минут.
Во втором тайме хозяева вели по ударам со счетом 9:1, но камбэка так и не добились. Финальный свисток зафиксировал победу "жёлтой субмарины".