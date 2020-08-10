Вильярреал согласовал контракты с двумя лидерами Валенсии, – AS

"Желтая субмарина" согласовала контракты с двумя ведущими хавбеками левантийцев – Дани Парехо и Франсисом Кокленом, информирует AS.

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Клубы еще должны договориться по цене игроков. Валенсия надеялась получить за свой дуэт 20 млн евро, тогда как Вильярреал больше склоняется к 10-ти. Ожидается, что до среды (12 августа) вопросы обоих переходов будет решены.

Добавим, что Коклен провел за Валенсию 36 матчей в прошлом сезоне, отличился 2 ассистами. Статистика капитана "летучих мышей" Парехо – 10 голов и 6 ассистов в 47 поединках.

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