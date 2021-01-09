В рамках 18-го тура испанской Примеры Вильярреал на выезде разгромил Сельту. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ослабленная травмами нескольких ключевых игроков Сельта в родных стенах принимала Вильярреал. Еще в первой половине встречи гости устроили сопернику настоящий разгром. Уже на 5-й минуте счет открыл Морено, а чуть позже преимущество увеличил Гомес. Хозяева даже не пытались навязывать борьбу и на 19-й Парехо мастерским ударом под правую стойку реализовал стандарт с дальней дистанции. В середине тайма Ниньо перебросил голкипера, который неосмотрительно сыграл на выходе – 0:4.

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После перерыва хозяева выровняли игру и стали больше владеть мячом, но отквитать хотя бы один гол никак не удавалось. Игроки Вильярреала удачно держали оборону и под занавес встречи провели еще несколько опасных атак, однако остановились на достигнутом. В итоге – разгромная победа "желтой субмарины" – 0:4.

Благодаря этой победе Вильярреал с 32-ю очками поднялся на третью строчку в турнирной таблице, а Сельта с 23-я пунктами осталась на восьмом месте первенства.

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