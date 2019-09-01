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Вильярреал – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

21:55 120 Читати українською
Вильярреал – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Вильярреал – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

В рамках 3-го тура испанской Примеры Вильярреал принимает мадридский Реал. Стартовые оставы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 3-го тура испанской Ла Лиги Вильярреал – Реал Мадрид начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Вильярреал: Фернандес – Гаспар, Альбиоль, Торрес, Кинтилья – Касорла, Иборра – Чуквуэзе, Гомес, Экамби, Морено

Запасные: Асенхо, Бакка, Замбо, Мори, Онтиверос, Пенья, Тригерос

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Васкес, Каземиро, Кроос, Бейл – Йович, Бензема

Запасные: Вальверде, Винисиус, Марсело, Милитао, Модрич, Навас, Одриосола

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Вильярреал Вильярреал Вильярреал - Реал Мадрид
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