Вильярреал – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

В рамках 3-го тура испанской Примеры Вильярреал принимает мадридский Реал. Стартовые оставы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура испанской Ла Лиги Вильярреал – Реал Мадрид начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Вильярреал: Фернандес – Гаспар, Альбиоль, Торрес, Кинтилья – Касорла, Иборра – Чуквуэзе, Гомес, Экамби, Морено
Запасные: Асенхо, Бакка, Замбо, Мори, Онтиверос, Пенья, Тригерос
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менди – Васкес, Каземиро, Кроос, Бейл – Йович, Бензема
Запасные: Вальверде, Винисиус, Марсело, Милитао, Модрич, Навас, Одриосола
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