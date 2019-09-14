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Вильярреал разгромил Леганес на выезде: 4-й тур Примеры, матчи субботы

18:53 6 Читати українською
Вильярреал разгромил Леганес на выезде: 4-й тур Примеры, матчи субботы
Леганес в этом сезоне только проигрывал

Леганес дома не сумел ничего противопоставить Вильярреалу, и после 4-х туров остался на последнем месте.

 
Жерар Морено 26’
Хонатан Сілва 39’
Жерар Морено 90+3’
26’ Жерар Морено
39’ Хонатан Сілва
90+3’ Жерар Морено

В 4-м туре испанской Примеры Вильярреал на выезде уверенно одолел Леганес. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/2020, 3-й тур

Леганес – Вильяреал – 0:3

Голы: Морено, 26, 90+3, Касорла, 39

Реал Сосьедад – Атлетико – начало матча в 19:30

Барселона – Валенсия – начало матча в 22:00

В субботу Вильярреал приехал в гости к Леганесу. Уже со старта поединка гости захватили инициативу, периодически создавая моменты у чужих ворот. На 26-й минуте Херард Морено в касание переправил прострельную передачу прямо в девятку! 0:1. А под занавес тайма хозяева сами облегчили задачу Вильярреалу: Хонатан Силва после навеса в штрафную срезал мяч в собственные ворота – 0:2. В конце второго тайма Морено оформил дубль и довел преимущество гостей до разгромного. Вильярреал одержал уверенную победу и поднялся со дна турнирной таблицы. А Леганес до сих пор без единой победы после 4-х туров.

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