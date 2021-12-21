Вильярреал в последних двух матчах Ла Лиги наконец-то нащупал победную нотку, одолев Райо Вальекано и Реал Сосьедад, поэтому планировал и в нынешнем поединке против одного из аутсайдеров завоевать три очка. У Алавеса дела обстояли не так хорошо – последний раз подопечные Хави Кальехи праздновали победу 6 ноября в матче с Леванте и находились в низу турнирной таблицы. Поэтому борьба за заветные три пункта обещала быть ожесточенной.

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Команды с первых минут решили не отсиживаться в обороне, а искать счастья у ворот соперника. Однако по-настоящему первый опасный момент возник лишь на 11-й минуте: Чуквуэзе прошел по левому флангу и выдал роскошный прострел под удар Морено – Жерара на мгновение опередил защитник. Но уже вскоре форвард сборной Испании получил свой шанс: после фантастической перепасовки в штрафной Алавеса, за которой баски наблюдали с открытыми ртами, Морено точно завершил комбинацию в левую девятку после передачи Парехо.

Через мгновение уже Тригерос отнял мяч у защитника и целил в ближний угол – Фернандо Пачеко накрыл собой сферу. Давление хозяев продолжилось и в середине тайма Диа удвоил: он подал от боковой линии, успел забежать в штрафную, воспользовался ошибкой защитника и, сблизившись с голкипером, пробил в дальний угол.

Вскоре Чуквуэзе забил в третий раз, но офсайд лишил радости Унаи Эмери. Силла в ответ правым флангом вошел в штрафную Вильярреала, обошел защитника, посадил Рулью на пятую точку и уже в падении сумел протолкнуть сферу в ворота – мяч прошел впритирку со штангой. В ожидании свистка на перерыв хозяева расслабились и пропустили гол в раздевалку: Хоселу после навеса в штрафную выиграл верховую дуэль и мяч прилетел на ногу Понсу, который мощным ударом не промахнулся.

После отдыха "желтая субмарина" решила восстановить преимущество в два гола и взялась создавать моменты у ворот Алавеса: мощный удар со штрафного от Парехо просвистел над перекладиной, с его же выстрелом в левый угол справился кипер, а Чуквуэзе просто не повезло с точностью.

Первый же удар гостей в створ ворот во втором тайме завершился голом. Хоселу после детской ошибки соперника забил свой девятый мяч в сезоне: после розыгрыша штрафного круглый свалился Торресу с ноги и отлетел к пробившему в пустые ворота нападающему Алавесу – голкипер вышел слишком далеко и банально не успел спасти.

В середине тайма Диа вывел хозяев вперед, оформив дубль: Парехо из глубины нашел пасом Булая в штрафной соперника и тот пробил в дальний угол. Через три минуты вышедший на замену Пино удвоил преимущество Вильяреала после эффектного паса пяткой от Диа. В конце матча Морено поставил жирную точку в матче, завершив разгром Алавеса.

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