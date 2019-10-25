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Вильярреал разгромил Алавес и поднялся на третью строчку Примеры

25 октября 23:52 18 Читати українською
Вильярреал разгромил Алавес и поднялся на третью строчку Примеры
Вільяреал – Алавес – 4:1 / Distinct Athlete

Вильярреал в домашнем поединке переиграл Алавес (4:1). Отчет матча читайте на "Футбол 24".

14’ Токо Экамби
66’ Токо Экамби
84’ Жерар Морено
90+1’ Хавьер Онтиверос
 
Лукас Перес 51’
14’ Токо Экамби
51’ Лукас Перес
66’ Токо Экамби
84’ Жерар Морено
90+1’ Хавьер Онтиверос

Десятый тур чемпионата Испании начался домашним поединком Вильярреала против Алавеса. "Желтая субмарина" активно начала и после пристрелки довольно быстро открыла счет. На 14-й минуте Жерар Морено воспользовался провалом обороны гостей и передачей из центра поля вывел Экамби лицом к лицу с голкипером, которого тот с легкостью переиграл. Было подозрение на офсайд, однако VAR подтвердил первоначальное решение арбитра – 1:0. Хозяева заметно превосходили соперника, Морено и сам мог забивать, но до перерыва счет больше не менялся.

Во втором тайме Алавес неожиданно быстро сравнял – Лукас Перес сыграл на добивании после подачи с фланга и эффектно вколотил мяч в ворота в падении через себя. Впрочем, хозяева нашли в себе силы снова повести в счете уже через 15 минут – и снова отличился Экамби, замкнув прострел Мойзеса Гомеса с правого фланга. Мог снова сравнивать свежий Саинц, но спас голкипер хозяев. Зато Морено закрепил успех своей команды, забив после классного паса Касорлы на 84-й, а Онтиверос довел счет до разгромного – 4:1. До финального свистка счет больше не менялся – победа Вильярреала в итоге и сенсационное 3-е место! По крайней мере, до завтра.

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Испания Вильярреал Вильярреал Алавес Алавес Вильярреал - Алавес
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