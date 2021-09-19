Чемпионат Италии 2021/22, 5-й тур

Мальорка – Вильярреал – 0:0

Реал Сосьедад – Севилья – начало в 17:15

Бетис – Эспаньол – начало в 19:30

Валенсия – Реал Мадрид – начало в 22:00

Программу дня в Испании открывал поединок на Балеарских островах, где среди пальм и пляжей расположился стадион Иберостар. Там Мальорка принимала Вильярреал – и действующий триумфатор Лиги Европы подошел к этой встрече вообще без побед в новом сезоне. Подопечные Уная Эмери были очень мотивированными, поэтому в первом тайме они владели инициативой, упустив несколько опасных моментов. После одного из них защитнику Мальорки пришлось выносить мяч с линии ворот.

Впрочем, после перерыва давление гостей сдулось. За весь второй тайм Вильярреал нанёс всего три удара, причем последние два пришлись на компенсированное время. Мальорка выглядела активнее, однако голевых эпизодов у хозяев тоже не возникало. В итоге, поединок завершился нулевой ничьей.

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