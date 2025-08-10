28-летний форвард Вильяреала Арно Данджума официально оформил свой трансфер в Валенсию.

Нидерландец нигерийского происхождения подписал контракт с "летучими мышами" до 2028 года. Инсайдеры заявили, что игрока отпустили в Валенсию почти бесплатно из-за большой зарплаты (больше получал только Жерар Морено). В трансферном соглашении прописана только сумма до 3 миллионов бонусами и 50% от перепродажи. В сезоне 2024/25 Данджума выступал за Жирону на правах аренды.

Этот переход может открыть путь для перехода Артема Довбика в Вильярреал. Ранее "желтая субмарина" активно интересовалась украинским нападающим Ромы, который может значительно усилить испанскую команду в ЛЧ в следующем сезоне.

