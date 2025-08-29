Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о переходе Ереми Пино. 22-летний вингер подписал контракт с "орлами" на пять лет.

По информации Фабрицио Романо, Кристал Пенал заплатил за Ереми Пино Вильярреалу 30 миллионов евро. За английский клуб испанец будет выступать под 10 номером.

Пино – воспитанник Роды и Вильярреала. В 2020 году он дебютировал за первую команду "желтой субмарины". В целом он сыграл за Вильярреала в 170 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 23 ассиста.

Добавим, испанский клуб хотел арендовать Артема Довбика у Ромы, но стороны не смогли договориться. Есть вероятность, что до закрытия трансферного окна "волки" продадут украинского форварда. Ранее сообщалось, что Рома будет просить за Довбика около 30 млн евро.

К слову, Кристал Пэлас сыграет против Динамо в Лиге конференций.

