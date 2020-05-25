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Вильярреал потерял центрбека до конца сезона

25 мая 23:07 15 Читати українською
Вильярреал потерял центрбека до конца сезона
Рамиро Мори / EFE

Защитник испанского Вильярреала Рамиро Фунес Мори получил тяжелую травму и не поможет команде в конце сезона в Ла Лиге.

29-летний центрбек серьезно травмировался, сообщает официальный сайт клуба.

Капитан Вильярреала Сориано вернулся к тренировкам – он не играл 3 года из-за травм

Мори получил разрыв подколенного сухожилия правой ноги. Во вторник опытный аргентинец будет прооперирован. Восстановление защитника после хирургического вмешательства займет до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне Рамиро Фунес Мори провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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Теги
Испания Вильярреал Вильярреал Рамиро Мори Рамиро Мори
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