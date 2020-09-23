Центральный защитник Барселоны Хорхе Куэнка перешел в Вильярреал, сообщает официальный сайт "желтой субмарины".

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20-летний защитник заключил контракт с новым клубом сроком на пять лет. Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. Интересно, что в этом сезоне Хорхе не сможет помочь команде Унаи Эмери – он будет набираться опыта на правах аренды в Сегунде в составе Альмерии.

Напомним, Куэнка попал в систему Барселоны в 2017 году. За молодежную команду "блаугранас" провел 68 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. За основной состав "сине-гранатовых" провел лишь две встречи, дебютировав в Кубке Испании в матче с Леонесой (1:0). Transfermarkt оценивает игрока в 2,3 млн евро.

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