Вильярреал подписал скандального экс-защитника ПСЖ и Тоттенхэма
18:10 - Читати українською
Ивуарийский защитник Серж Орье попробует свои силы в чемпионате Испании.
Вильярреал усилил защитное звено опытным Сержом Орье, сообщает официальный сайт "желтой субмарины".
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Ивуариец подписал контракт на один сезон с возможностью продления еще на два года. Вильярреал получил Сержа на правах свободного агента. Последним клубом защитника был Тоттенхэм, но летом стороны договорились о досрочном разрыве контракта по обоюдному согласию.
В прошлом сезоне АПЛ Орье провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.
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