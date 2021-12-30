Вильярреал подписал хавбека Уотфорда
19:35 - Читати українською
Французский полузащитник Этьен Капу продолжит карьеру в Примере.
Вильярреал на своем официальном сайте объявил о переходе 32-летнего Этьена Капу.
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Француз подписал контракт с "желтой субмариной" на 2,5 года. В АПЛ Этьен успел поиграть за Тоттенхэм и Уотфорд. В 2012-2013 годах хавбек защищал цвета сборной Франции.
В нынешнем сезоне Чемпионшипа Капу провел 11 матчей.
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