Вильярреал согласовал соглашение о подписании Ренату Вейги на постоянной основе с Челси, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение с игроком, а также с Челси по пакету на 29,5 млн евро включает в себя дополнительные бонусы, а также процент от дальнейшей перепродажи.

Довбик может стать самым дорогим трансфером в истории Вильярреала – участник ЛЧ готов побить рекорд экс-звезды Барселоны

Этот трансфер станет для Вильярреала рекордным. Таким образом, летние трансферы клуба достигнут отметки в 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что "желтая субмарина" может побить клубный трансферный рекорд, подписав форварда Ромы Артема Довбика.

