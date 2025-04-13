Вильярреал победил Бетис в матче с шедевральными голами – "желтая субмарина" продолжила битву за Лигу чемпионов
Вильярреал в рамках 31-го тура Ла Лиги 2024/25 победил Бетис (2:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Поединок на Бенито Вильямарин имел большое значение в контексте борьбы за еврокубки – а особенно за ЛЧ. Вильярреал и Бетис отставали от четвертого места, на котором засел Атлетик, на шесть очков. При этом баски свой матч еще не сыграли. Поражение при таких раскладах могло стоить места в зоне ЛЧ.
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Андалусийцы лучше настроились, открыв счет уже на 3-й минуте. Героем стал Руибаль, которому удался фантастический выстрел с лету метров с 24-х – точно под ближнюю стойку! Впрочем, "желтая субмарина" отыгралась еще до перерыва в результате углового, после которого началась суматоха с несколькими заблокированными ударами. Барри в конце концов поймал отскок и расстрелял ворота.
Через две минуты после перерыва Вильярреал вырвался вперед благодаря шедевральному забросу от Парехо, который в штрафной принял Перес. Айозе обработал мяч и пробил между ног голкиперу – этот гол оказался победным. Левантийцы приблизились к четвертой позиции на расстояние трех очков.
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