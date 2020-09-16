Вильярреал отдал немалую сумму за защитника Уотфорда – новичок подписал необычно долгий контракт
Вильярреал подписал защитника Первиса Еступиньяна, который знаком с чемпионатом Испании.
Новичок обошелся "желтой субмарине" в немалые 15 млн фунтов (16,4 млн евро), информирует официальный сайт клуба. Личный контракт Еступиньяна довольно необычный – аж на семь лет.
Севилья усилилась защитником сборной Аргентины
Эквадорец принадлежал Уотфорду, однако сезон 2019/20 проводил в Осасуне на правах аренды. Левый латераль хорошо проявил себя в испанской Примере – 36 матчей, один гол и 6 результативных передач.
Напомним, ранее Вильярреал подписал голкипера Реал Сосьедада Херонимо Рульи, хавбеков Дани Парехо и Франсиса Коклена (оба из Валенсии), а также арендовал у Реала Такефусу Кубо.
Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги