Вильярреал подписал защитника Первиса Еступиньяна, который знаком с чемпионатом Испании.

Новичок обошелся "желтой субмарине" в немалые 15 млн фунтов (16,4 млн евро), информирует официальный сайт клуба. Личный контракт Еступиньяна довольно необычный – аж на семь лет.

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Эквадорец принадлежал Уотфорду, однако сезон 2019/20 проводил в Осасуне на правах аренды. Левый латераль хорошо проявил себя в испанской Примере – 36 матчей, один гол и 6 результативных передач.

Напомним, ранее Вильярреал подписал голкипера Реал Сосьедада Херонимо Рульи, хавбеков Дани Парехо и Франсиса Коклена (оба из Валенсии), а также арендовал у Реала Такефусу Кубо.

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