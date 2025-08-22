На своем официальном сайте Вильярреал сообщил о переходе Ренату Вейги. 22-летний португалец подписал контракт до 2032 года.

Вильярреал побьет трансферный рекорд – на месте новичка должен был быть Довбык

Ренату Вейга – самый дорогой новичок в истории Вильярреала. "Желтая субмарина" заплатила Челси 29,5 миллиона евро, включая бонусы и пункт о перепродаже. Об этом информирует Фабрицио Романо. Ранее самой дорогой покупкой Вильярреала был Пако Алькасер, за которого отдали 25 миллионов евро.

Напомним, Вейга перешел в Челси из Базеля в 2023 году. С января 2025-го он выступал в аренде в Ювентусе. За Челси он сыграл лишь в 18 матчах, в которых оформил два гола и отдал одну результативную передачу.

